Devisen: Euro/Franken weiter über 0,94

Zürich – Der Euro hat sich über Nacht gegenüber dem Franken zwar leicht abgeschwächt, bleibt dabei aber in der Nähe des am Vortag markierten Viermonatshoch. Derzeit wird er zu 0,9422 gehandelt nach 0,9433 Franken am Vorabend.

Auch der US-Dollar schwächte sich zum Franken auf 0,8109 von 0,8123 etwas ab. Das Währungspaar EUR/USD stieg derweil auf 1,1619 von 1,1612 leicht an.

Nebst der verlängerten Zollbefreiung von China durch die USA um 90 Tage sind im frühen Geschäft für den Devisenhandel noch kaum Impulse vorhanden. Der Blick der Investoren richtet sich bereits auf die für den frühen Nachmittag terminierten Inflationsdaten aus den USA. Diese gelten als zentral für die weitere Ausrichtung der Zinspolitik der amerikanischen Notenbank. (awp/mc/ps)