Devisen: Euro gewinnt nach Wahlausgang Deutschland leicht

Zürich – Der Euro hat in der Nacht auf Montag etwas zugelegt. Die Aussicht auf stabilere Regierungsverhältnisse in Deutschland nach der Bundestagswahl am Sonntag stütze etwas, heisst es im Handel.

Laut vorläufigem Ergebnis gehen die Unionsparteien CDU/CSU als Sieger aus den Bundestagswahlen hervor. Der CDU-Kandidat Friedrich Merz hat damit die besten Voraussetzungen für einen Einzug ins Bundeskanzleramt. Eine rasche Regierungsbildung wäre wünschenswert, um mit neuem Schwung auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik für zunehmenden Optimismus zu sorgen, heisst es in einem Kommentar. Ob eine stabile Mehrheit aus CDU/CSU und SPD schnell gefunden wird, bleibe indes abzuwarten.

So geht die Gemeinschaftswährung aktuell zu 0,9422 Franken um, nachdem sie am Freitagabend noch bei 0,9390 notiert hatte. Auch zum US-Dollar gewinnt der Euro hinzu und kostet aktuell 1,0510 US-Dollar nach 1,0462 Dollar im späten Handel am Freitag. Das Dollar/Franken-Paar verharrt bei 0,8966 in etwa auf der Stelle.

Im Handelsverlauf dürfte das deutsche Ifo Geschäftsklima für Aufmerksamkeit sorgen. Die Vorgaben für den Geschäftsklimaindex sind laut Helaba freundlich. So hätten andere Indikatoren wie der ZEW-Index zuletzt auf eine Stimmungsverbesserung hingedeutet. (awp/mc/ps)