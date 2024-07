Devisen: Euro hält nach Frankreich-Wahl Gewinn der Vorwoche

Frankfurt – Der Euro hat zunächst kaum auf das Ergebnis der Frankreich-Wahl reagiert. Aktuell notiert der Kurs bei 1,0830 Dollar und damit fast auf dem Niveau vom Freitagabend. Vergangene Woche hatte der Euro im Vergleich zum Dollar unter anderem wegen erster Anzeichen einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt mehr als einen Cent zugelegt.

Zum Franken büsste der Euro leicht an Wert ein und rutschte minimal unter die Marke von 97 Rappen auf 0,9699 Franken. Am Freitagabend ging der Euro noch zu 0,9712 Franken um. Auch der Dollar ist zum Franken ganz leicht gesunken auf derzeit 0,8953 Franken nach 0,8959 am Freitagabend.

In Frankreich fiel der Rechtsruck schwächer aus als angenommen, in der neu gewählten Nationalversammlung wird voraussichtlich ein Linksbündnis stärkste Kraft. Premierminister Gabriel Attal zog erste Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an. Eine regierungsfähige Mehrheit ist aber noch nicht in Sicht, zudem fehlt es den Linken an einer gemeinsamen Führung. (awp/mc/pg)