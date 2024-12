Devisen: Franken gibt zu Euro und Dollar wieder etwas nach

Zürich – Der Franken zeigt sich am Donnerstag zum Euro und zum Dollar etwas schwächer. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9316 Franken, nachdem sie am frühen Morgen noch zu 0,9299 Franken gehandelt wurde.

Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8848 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,8836). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber der US-Währung in dieser Zeit wenig bewegt und wird aktuell zu 1,0530 gehandelt.

Der Franken hat damit seine Gewinne zum Euro vom Vorabend wieder abgegeben. Die Opposition in Frankreich hatte am Mittwochabend mit einem Misstrauensvotum die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier zu Fall gebracht. Die Ereignisse in Paris kamen für die Finanzmärkte allerdings wenig überraschend. So waren die Renditen für französische Staatsanleihen zwar in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, sie zeigten zuletzt aber keine grösseren Veränderungen.

Gestützt wurde der Euro zudem durch neue Daten der deutschen Industrie. Der Auftragseingang im Oktober war zwar gefallen, aber nicht so stark wie erwartet. Ausserdem wurden die Bestellungen im Vormonat September stark nach oben revidiert.

Im Handelsverlauf dürften am Nachmittag die wöchentlichen US-Arbeitsmarktzahlen in den Fokus rücken. Wichtiger aber sind vor allem die zum morgigen Wochenschluss erwarteten monatlichen US-Jobdaten. (awp/mc/ps)