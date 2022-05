Devisen: Euro hält sich über 1,05 US-Dollar – USD/CHF klar über 0,97

Frankfurt – Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0517 Dollar. Sie lag damit etwas über ihrem fünfjährigen Tiefstand, den sie vergangene Woche mit 1,0471 Dollar markiert hatte.

Zum Franken notierte der Euro mit 1,0251 Franken weiterhin klar über der Marke von 1,02. Der Dollar kostete 0,9744 Franken und damit etwas mehr als am Freitagabend mit 0,9724 Franken. Damit hält sich der Greenback gut über der Schwelle von 0,97, die er am vergangenen Donnerstag erstmals seit zwei Jahren wieder überschritten hatte.

Am Montag stehen in der Eurozone und den USA wichtige Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. Im Euroraum veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, eine regelmässige Umfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern. In den Vereinigten Staaten gibt das Institut ISM seine Umfrageresultate unter Einkaufsmanagern bekannt. Die Indikatoren geben Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. (awp/mc/pg)