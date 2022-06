Devisen: Euro hält sich über 1,05 US-Dollar – zum Franken wieder über 1,01

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0542 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken ist der Euro wieder über die Marke von 1,01 Franken gestiegen, unter die er am Donnerstagnachmittag gefallen war. Derzeit kostet der Euro 1,0131 Franken. Auch der US-Dollar zog leicht an und kletterte mit 0,9611 Franken wieder über die Marke von 0,96 Franken, die der «Greenback» am Vortag unterschritten hatte.

Vor dem Wochenende steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator war im März wegen des Ukraine-Kriegs eingebrochen, hat sich seither aber moderat erholt. Für Juni rechnen Analysten mit einer leichten Eintrübung. Anleger dürften auch einige Wortmeldungen ranghoher Notenbanker in den Blick nehmen. (awp/mc/pg)