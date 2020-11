Devisen: Euro hält sich über 1,18 US-Dollar und steigt auf 1,08 Franken

Frankfurt – Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1826 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken hat der Euro weiter zugelegt und steht bei 1,0800. Das Dollar-Franken-Paar kletterte zuletzt auf 0,9130. Damit hat der Franken in den letzten 24 Stunden im Vergleich zu beiden Währungen um mehr als einen Rappen eingebüsst.

Der Franken war am Montag unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten starke Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, in der von einer hohen Wirksamkeit eines Impfstoffs die Rede war. Auch andere als sehr sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen verloren besonders stark.

Am Dienstag stehen die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Fokus. Angesichts der angespannten Corona-Lage in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. Die an den Märkten sehr positiv aufgenommenen Testresultate von Biontech und Pfizer dürften zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt gewesen sein.