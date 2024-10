Devisen: Euro im Fokus – Warten auf Zinsentscheid der EZB

Zürich – Am Donnerstagmorgen heisst die Devise an den Finanzmärkten: Warten auf die Europäische Zentralbank und ihre neuesten Entscheidungen. Bis dahin dürfte sich an den Devisenmärkten nicht allzu viel tun, heisst es im Handel.

So kreist das Euro/Franken-Paar mit aktuell 0,9406 weiter um die Marke von 94 Rappen. Der US-Dollar kostet am Morgen 0,8665 Franken nach 0,8653 am Vorabend. Auch das Euro/Franken-Paar zeigt sich kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 1,0854 zeigt.

Wie die Helaba in einem Morgenkommentar schreibt, bleibt der Euro zunächst aber in der Defensive. «Mit dem Kursrutsch unter die 200-Tagelinie, die heute bei 1,0872 US-Dollar verläuft, muss eine Korrekturausdehnung bis 1,0778 ins Kalkül gezogen werden», warnen die Experten.

Doch zunächst zieht die bevorstehende Zinsentscheidung der EZB die Investoren in ihren Bann. «Eine Sitzung einer Zentralbank ist irgendwie immer spannend, zumindest für uns Analysten, denn es gibt immer die Chance einer Überraschung», schreibt die Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank.

Natürlich könne man einwenden, dass alles bereits eingepreist sei – wie heute die Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der EZB. «Faktisch rechnet der Markt auch zu nahezu 100 Prozent mit einem Schritt seitens der EZB.» Trotzdem müsse das nicht heissen, dass es keine oder nur kaum Bewegung beim Euro/Dollar geben werde. (awp/mc/ps)