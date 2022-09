Devisen: Euro kann Gewinne weitgehend halten – EUR/CHF erneut unter 0,95er Marke

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar seine Vortagsgewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9664 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar ist derweil wieder unter die 0,95er Marke gerutscht und geht aktuell zu 0,9485 um. Am Vortag hatte das Paar eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt. Der US-Dollar hat bei einem Stand von 0,9813 Franken die 0,98er Marke wieder überschritten, nachdem er am Mittwoch zeitweise klar darunter notiert hatte.

Trotz der Erholung zur Wochenmitte steht der Euro an den Finanzmärkten weiterhin unter hohem Druck. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die trüben Konjunkturaussichten haben die Gemeinschaftswährung unlängst auf einen 20-jährigen Tiefstand fallen lassen. Der US-Dollar profitiert hingegen als Reservewährung von der grossen Unsicherheit unter Anlegern.

An Konjunkturzahlen dürften am Donnerstag Preisdaten aus Deutschland von Interesse sein. Die bereits sehr hohe Inflation dürfte nach dem Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket weiter steigen. In den USA stehen Wachstumszahlen zum zweiten Vierteljahr auf dem Programm, es handelt sich aber nur um Detaildaten. Nach bisherigen Zahlen ist die grösste Volkswirtschaft der Welt im ersten Halbjahr geschrumpft. Viele Experten bezweifeln jedoch, dass es sich um eine typische Rezession handelt. (awp/mc/ps)