Devisen: Euro knapp über 1,12 US-Dollar

Frankfurt am Main – Der Euro hat am Montag weiter an der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1205 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin ein einer engen Spanne. Mit aktuell 1,0649 Franken zeigt er sich gegenüber Freitagabend nahezu unverändert. Auch der US-Dollar bewegt sich bei Kursen ums 0,9505 Franken weiterhin auf seinem jüngsten Niveau.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Aus der Eurozone werden Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. Ausserdem äussern sich einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der EZB. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. (awp/mc/pg)