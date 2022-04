Devisen: Euro knapp über Fünfjahrestief – USD/CHF unter 0,97

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0533 Dollar. Der Kurs lag damit etwas über dem am Vortag markierten fünfjährigen Tiefstand von 1,0472 Dollar.

Zum Franken notiert der Euro mit 1,0214 Franken nur wenig verändert gegenüber dem Stand vom Vorabend. Derweil ist der Dollar wieder unter die Marke von 0,97 gefallen und kostet aktuell 0,9697 Franken. Am Vortag war der Greenback auf 0,9759 Franken geklettert.

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer auf zahlreiche Wirtschaftsdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumszahlen zum ersten Quartal und Inflationsdaten für April auf dem Programm. In den USA wird neben anderen Zahlen ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmass erwartet. In Russland trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung. (awp/mc/pg)