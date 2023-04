Devisen: Euro knapp unter 1,10 US-Dollar – USD/CHF knapp unter 0,90er Marke

Frankfurt – Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter bei knapp 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0968 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite.

Das Dollar/Franken-Paar verharrt unterdessen weiter knapp unter der 0,90er Marke und notiert aktuell bei 0,8973. Der Euro kostet mit 0,9838 Franken in etwa so viel wie am Vorabend.

Zur Wochenmitte gilt das Interesse der Anleger Preisdaten. In der Eurozone und Grossbritannien veröffentlichen die Statistikämter Zahlen für den März. Es dürfte das Bild bestätigt werden, dass zwar die allgemeine Teuerung auf hohem Niveau tendenziell sinkt, der unterliegende Preisauftrieb aber sehr hoch bleibt. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen waren zuletzt deutlich teurer geworden. (awp/mc/pg)