Devisen: Euro legt zum US-Dollar leicht zu – weiter knapp über 97 Rappen

Frankfurt – Der Euro hat am Mittwochvormittag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0822 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 0,9704 kaum bewegt seit dem Vorabend, verharrt aber weiterhin oberhalb der 97-Rappen-Marke. Der US-Dollar kostet 0,8969 Franken nach 0,8976 am Dienstagabend.

Zur Wochenmitte stehen datenseitig nur Produktionszahlen aus der italienischen Industrie auf dem Programm. Ansonsten dürften sich die Augen am Nachmittag auf den zweiten Tag der regelmässigen Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell richten. Nachdem er am Dienstag im Senat gesprochen hatte, folgt am Mittwoch sein Auftritt im Repräsentantenhaus.

Vor dem Senat hatte Powell erneut kein klares Signal für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. «Ich werde es heute vermeiden, Signale für unsere Zinspolitik zu geben», erklärte der Fed-Chef. Schon seit längerem warten die Anleger auf eine Lockerung der US-Geldpolitik. Die Federal Reserve fühlt sich dazu noch nicht imstande, weil die Inflation nur langsam zurückgeht. Aktuell wird an den Terminmärkten mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, beginnend im September. (awp/mc/pg)