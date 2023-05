Devisen: Euro legt zum USD etwas zu – EUR/CHF wenig bewegt

Frankfurt – Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar am Dienstag leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0989 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich mit 0,9839 kaum bewegt seit dem Vorabend, als es zu 0,9831 umging. Auch der US-Dollar hat sich kaum bewegt, wie Kurse von 0,8954 Franken nach 0,8960 am Montagabend zeigen.

Zu Beginn der Woche hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb verliehen, und der Euro fiel im Feiertagshandel deutlich bis auf 1,0964 Dollar. Ein Indikator für die Stimmung in den amerikanischen Industrieunternehmen war überraschend stark gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Interesse der Anleger am Devisenmarkt weiter auf Konjunkturdaten gerichtet bleiben. Unter anderem werden am Vormittag Stimmungsdaten aus den Industrieunternehmen der Eurozone erwartet.

Mit deutlichen Kursgewinnen reagiert der australische Dollar am Morgen auf eine Zinserhöhung durch die Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins überraschend um 0,25 Prozentpunkte auf 3,85 Prozent angehoben. Der Markt hatte einen unveränderten Leitzins erwartet. (awp/mc/ps)