Devisen: Wenig Bewegung vor EZB-Zinsentscheid

Zürich – Insgesamt präsentiert sich der Devisenmarkt am Donnerstag nur wenig bewegt. Vor dem Zinsentscheid der EZB am Nachmittag rechnen Marktteilnehmer auch nicht damit, dass sich daran viel ändert.

Ökonomen erwarten, dass die Europäischen Zentralbank die Zinsen dann zum zweiten Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf dann 3,5 Prozent senken wird. Vor allem die Aussagen auf der anschliessenden Pressekonferenz könnten dann aber für eine gewisse Volatilität vor allem beim Euro sorgen. Denn derzeit ist nicht klar, wie der weitere Zinspfad der Währungshüter aussieht – dies gelte sowohl für den zeitlichen Rahmen als auch das Ausmass der Zinsschritte.

Zudem stehen noch weitere Preisdaten aus den USA an. Nachdem am Vortag die Konsumentenpreise publiziert worden waren, stehen nun die Produzentenpreise an. Vor allem die anhaltend hohe Kerninflation in den USA habe am Vortag die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank etwas gedämpft, heisst es in einem Kommentar. Es wird allgemein erwartet, dass das Fed kommende Woche die Zinsen senkt. Mit den jüngsten Daten erscheint ein kleinerer Schritt von 25 Basispunkten nun wahrscheinlicher.

Mit Kursen von 0,9414 Franken hält sich der Euro weiterhin oberhalb der 94-Rappen-Marke. Auch zum US-Dollar tendiert der Franken erneut etwas schwächer. Entsprechend geht das Dollar/Franken-Paar zu 0,8542 um.

Derweil bewegt sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar kaum, wie das Kursniveau von 1,1019 zeigt. (awp/mc/ps)