Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar – USD/CHF eine Spur tiefer

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0827 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,0820).

Auch gegenüber dem Franken hat sich die US-Devise über Nacht kaum bewegt. Aktuell wird der Greenback zu 0,9144 Franken gehandelt und damit eine Spur tiefer als am Vorabend mit 0,9154. Das Währungspaar Euro-Franken kostet derweil mit 0,9905 gleich viel wie am Vorabend.

Am Vorabend hatte der Dollar noch von Hinweisen auf eine anhaltend straffe US-Geldpolitik profitiert. Die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve enthielt keine nennenswerten Hinweise auf eine baldige Lockerung. Vielmehr können sich einige Währungshüter sogar eine noch straffere Ausrichtung vorstellen, falls dies zur Eindämmung der Inflation notwendig sein sollte.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Wirtschaftsdaten. Am Vormittag veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, die die Konjunkturlage im Währungsraum beschreiben. Nachmittags stehen in den USA die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Häusermarkt an. (awp/mc/ps)