Devisen: Euro notiert unter 1,09 US-Dollar – EUR/CHF stabil über Parität

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag im frühen Handel unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0869 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Kurs liegt knapp unterhalb seines höchsten Niveaus seit neun Monaten.

Das Euro/Franken-Paar hält sich weiterhin stabil über Parität bei 1,0023. Am Vortag war es nur kurzzeitig darunter gerutscht. Der US-Dollar zieht zum Franken leicht an auf 0,9223.

Zum Wochenausklang stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE erwartet. Ausserdem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält. (awp/mc/pg)