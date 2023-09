Devisen: Euro notiert weiter unter 1,06 Dollar – stabil zum Franken

Frankfurt – Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter unter der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0584 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.

Auch zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro stabil. So wird er aktuell in etwa auf Vorabendniveau zu 0,9665 Franken gehandelt. Das Währungspaar USD/CHF notiert derzeit ebenfalls wenig verändert bei 0,9130 und damit weiter klar über der Marke von 0,91.

Zum Wochenstart war der Euro erstmals seit einem halben Jahr unter 1,06 Dollar gefallen. Ausschlaggebend für die Euro-Schwäche ist zum einen die angeschlagene Konjunktur im Währungsraum. Hinzu kommt ein jüngst starker US-Dollar, der von einer weitgehend stabilen amerikanischen Volkswirtschaft getrieben wird.

Ausserdem haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Notenbanker von der US-Zentralbank Fed zu Wort gemeldet, die noch höhere Leitzinsen für möglich halten. Steigende Zinsen lassen viele Finanzanlagen attraktiver erscheinen und kommen damit meist der jeweiligen Währung zugute. (awp/mc/ps)