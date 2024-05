Devisen: Euro stabil zum US-Dollar – EUR/CHF nähert sich 0,99

Frankfurt – Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0856 Dollar und damit ganz leicht mehr als am Vorabend (1,0851).

Zum Franken legte der Euro ebenfalls ganz leicht zu und näherte sich mit 0,9893 der Marke von 0,99 Franken an. Der Dollar zeigte sich quasi unverändert zum Vorabend mit 0,9112 Franken.

Kursgewinne verzeichnete am Morgen der neuseeländische Dollar. Die Notenbank des Landes bestätigte ihre straffe Geldpolitik und deutete an, dass es mit Zinssenkungen länger dauern dürfte als bisher signalisiert. Auf der geldpolitischen Sitzung sei angesichts der immer noch hohen Inflation sogar die Möglichkeit einer Zinsanhebung diskutiert worden.

Im Tagesverlauf dürfte die US-Geldpolitik den grössten Raum einnehmen. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve ihre Mitschrift zu jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer werden auf Hinweise achten, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten. (awp/mc/pg)