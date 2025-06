Börsenkandidatin SMG will 2025 profitabel wachsen und Dividende zahlen

Zürich – Die Swiss Marketplace Group SMG setzt sich für das laufende Geschäftsjahr 2025 klare Wachstumsziele. So will die Betreiberin von digitalen Marktplätzen den Gruppenumsatz um 13 bis 15 Prozent steigern. Die bereinigte EBITDA-Marge soll sich dem mittleren 50 Prozent-Bereich annähern.

Darüber hinaus plant SMG, für 2025 eine Dividende von rund 75 Millionen Franken vorzuschlagen, wie die Gesellschaft am Montag in einer Mitteilung schreibt. Den Umsatz für 2024 beziffert die Gruppe auf 291 Millionen Franken, die bereinigte EBITDA-Marge auf 48 Prozent.

SMG betreibt in der Schweiz ein Portfolio an führenden Online-Marktplätzen in den Bereichen Auto, Immobilien, Kleinanzeigen/Secondhand- und Alltagsprodukte (General Marketplaces) sowie Finanzen & Versicherungen. Dazu gehören weitherum bekannte Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland.

Das Unternehmen wurde 2021 als Joint-Venture gegründet. Beteiligt sind die beiden Verlage TX Group (Anteil 31%) und Ringier (29,5%), der Versicherer Mobiliar (29,5%) sowie die amerikanische Investmentfirma General Atlantic. Operativ geleitet wird SMG vom früheren TX-Group-CEO Christoph Tonini. Den Verwaltungsrat präsidiert Jörn Nikolay, ehemaliger Partner von General Atlantic. Im VR sitzen auch Mobiliar-Chefin Michèle Rodoni, TX-Verleger Pietro Supino sowie Ringier-CEO Marc Walder.

IPO angestrebt

Die SMG Besitzer haben bereits bei der Gründung des Joint Ventures die Absicht zu einem späteren IPO bekundet. Seither wurde als möglicher Zeitpunkt verschiedentlich 2026 genannt.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet vor Kurzen, dass die IPO-Vorbereitungen bereits weit gediehen seien und der Börsengang noch 2025 erfolgen dürfte. Die heutige Publikation von konkreten Geschäftszielen für das laufende Jahr dürfte ebenfalls als Indiz für einen baldigen Gang an die SIX zu werten sein. (awp/mc/ps)

