Devisen: Euro startet stabil in die Woche

Frankfurt – Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0692 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro nur wenig bewegt und wird derzeit zu 0,9883 nach 0,9890 Franken am Freitagabend gehandelt. Das USD/CHF-Währungspaar geht derweil ebenfalls praktisch unverändert zu 0,9244 nach 0,9248 um.

Die Woche beginnt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig. In der Eurozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Konsumentenstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe. (awp/mc/ps)