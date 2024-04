Devisen: Euro und Franken zum US-Dollar wieder stabil

Frankfurt – Der Euro ist am Freitagmorgen wieder stabil. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0633 US-Dollar gehandelt und damit nur etwas tiefer als am Vorabend. Meldungen über einen Angriff Israels auf den Iran haben die Kurse in der Nacht kurzzeitig etwas stärker bewegt.

Das Euro/Franken-Paar etwa sank zeitweise unter die Marke von 96 Rappen, hat sich mittlerweile aber wieder auf 0,9660 erholt. Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 0,9086 wieder höher als zum bisherigen Tagestief.

Die Berichte aus Nahost haben den sicheren Häfen wie etwa dem US-Dollar oder dem Franken nur zeitweise Auftrieb verliehen. Irans Staatsmedien hatten zuletzt Berichte über Raketenangriffe zurückgewiesen. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitagmorgen. Berichte über Schäden habe es nicht gegeben, hiess es weiter. US-Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass Israel den Iran angegriffen habe.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben geopolitische Risiken das bestimmende Thema am Devisenmarkt. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. (awp/mc/pg)