Devisen: Euro zieht zu Dollar und Franken leicht an

Frankfurt am Main – Der Euro ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1745 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Zum Franken hat der Euro auch wieder Boden gut gemacht. Zur Wochenmitte noch hatte der Franken gegenüber Euro und US-Dollar an Wert gewonnen, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) mitgeteilt hatte, im laufenden Jahr so stark wie nie am Devisenmarkt interveniert zu haben. Damit sei einmal mehr die Frage, ob die Schweiz nun vom US-Finanzministerium als Währungsmanipulator abgestempelt werde, in den Vordergrund getreten.

Aktuell notiert der Euro aber bei 1,0803 Franken wieder klar fester als am Mittwoch im späten Handel. Dass der US-Dollar bei 0,9198 Franken wieder knapp unter der 0,92er Marke steht, ist laut Händlern vor allem einer Schwäche des Greenbacks geschuldet.

Anleger zeigten sich wieder risikofreudiger, so dass der Dollar als Weltreservewährung weniger gefragt sei. Am Markt gebe es die Hoffnung, dass sich die politischen Parteien in den USA auf ein weiteres staatliches Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einigen können.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Vordergrund rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone. Die Einkaufsmanagerindizes werden am Markt stark beachtet. (awp/mc/pg)