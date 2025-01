Devisen: Euro zu Franken und US-Dollar etwas leichter

Zürich – Der Euro ist zum Wochenstart leicht gesunken. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9488 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend, als sie noch oberhalb der 95-Rappen-Marke notierte.

Auch zum US-Dollar ist der Euro zurückgekommen. Am Montagmorgen geht das Euro/Dollar-Paar zu 1,0464 um, nachdem es am Freitagabend noch bei 1,0493 stand. Entsprechend bewegt sich das Dollar/Franken-Paar nur wenig und notiert aktuell bei 0,9067.

Zum Wochenstart steht auf Datenseite das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland an. «Die Vorgaben für die wohl bekannteste deutsche Unternehmensumfrage vonseiten anderer Stimmungsumfragen sind uneinheitlich», heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba.

Mittwoch und Donnerstag folgen dann die Zinsentscheide des Fed und der EZB. Laut Helaba dürfte die Europäische Zentralbank an ihrem Plan festhalten, den geldpolitischen Lockerungskurs fortzusetzen und entsprechend die Zinsen senken.

Die Situation in den USA sei anders. Dort dürfte das Fed bei der FOMC-Sitzung am Mittwochabend keine Zinsänderung beschliessen. «Die Konjunktur und der Arbeitsmarkt sind widerstandsfähig und die Inflation noch immer zu hoch.» Zudem hätten Vertreter der US-Notenbank unisono darauf hingewiesen, bezüglich weiterer Zinssenkungen eine vorsichtige und abwartende Haltung einzunehmen. (awp/mc/ps)