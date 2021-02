Devisen: Euro zum Dollar etwas erholt – Franken tendiert schwächer

Frankfurt – Der Euro ist am Dienstag zum Dollar leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erholt sich damit etwas vom schwachen Wochenauftakt. Im frühen Handel wird sie bei 1,2071 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend zeitweise bis auf 1,2056 Dollar gefallen war.

Zum Franken hat sich der Euro dagegen nach und nach über die 1,08er-Marke vorgearbeitet und bei einem Stand von aktuell 1,0827 Franken auch den Widerstand bei 1,0820 überwunden. Der US-Dollar bewegt sich mit zuletzt 0,8969 Franken langsam in Richtung der 0,90er Marke. Fortschritte bei Corona-Impfungen in den USA sorgten für eine allgemein freundliche Stimmung an den Märkten, was sichere Häfen weniger attraktiv mache, hiess es.

Wenig verändert hält sich am Morgen der Kurs des australischen Dollar nach geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins am frühen Morgen wie von Analysten erwartet unverändert belassen. Allerdings wurde das Kaufprogramm von Anleihen zur Stützung der australischen Wirtschaft um weitere 100 Milliarden australische Dollar (etwa 63 Mrd Euro) ausgeweitet. (awp/mc/ps)