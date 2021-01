Devisen: Eurokurs fällt unter 1,22 Dollar

Frankfurt am Main – Der Euro hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und ist weiter gesunken. In der vergangenen Nacht fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,22 US-Dollar und wird am Morgen bei 1,2187 Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit den Weihnachtsfeiertagen.

Zum Franken zeiget sich der Euro minim leichter und kostet am frühen Morgen 1,0819 nach 1,0826 Franken am späten Freitag Nachmittag. Der US-Dollar wird zu 0,8878 Franken gehandelt nach 0,8862 am Freitagabend.

Am Markt wird auf eine weitere Kurserholung des Dollar verwiesen, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzt. Am Morgen kann der Dollar zu allen wichtigen Währungen zulegen. Als eine Ursache für den Anstieg gilt die Entwicklung am Markt für Staatsanleihen aus den USA. Hier sind die Renditen zuletzt weiter gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit dem vergangenen März.

Mittlerweile liegt die Rendite für zehnjährige US-Anleihen wieder deutlich über einem Prozent. Der Vize-Präsident der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, hatte am Freitag deutlich gemacht, dass er wegen der Entwicklung der Renditen nicht besorgt sei. Clarida sagte darüber hinaus, dass er nicht mit einer Reduzierung der Anleihekäufe im Verlauf des Jahres rechnet. (awp/mc/pg)