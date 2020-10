Devisen: Eurokurs legt zu Dollar zu – USD/CHF gibt ebenfalls nach

Frankfurt am Main – Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1777 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Zum Franken wird der Dollar mit 0,9155 Franken ebenfalls etwas tiefer bewertet. Am Vorabend ging der Greenback noch zu 0,9171 Franken über den Tisch. Gegenüber dem Euro bewegt sich der Franken dagegen mehr oder weniger seitwärts. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0782 Franken nach 1,0783 am Vorabend.

In den ersten Handelsstunden am Freitag zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Der US-Dollar verzeichnete im Handel mit allem führenden Währungen Kursverluste. Marktbeobachter verwiesen auf Fortschritte im politischen Streit in Washington um ein neues staatliches Hilfspaket im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

Das Konjunkturprogramm, das Ökonomen und die US-Notenbank Fed dringend empfehlen, wird derzeit von US-Präsident Donald Trump blockiert. Zuletzt hatte das Weisse Haus den jüngsten Kurs aber wieder geändert und signalisiert, dass es einem gross angelegten Konjunkturprogramm offen gegenübersteht.

Finanzminister Steven Mnuchin habe Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass Präsident Trump eine Vereinbarung über ein umfassendes Konjunkturpaket anstrebe, sagte Pelosi-Sprecher Drew Hammill. Anfang der Woche hatte Trump die Verhandlungen noch auf Eis gelegt.

Die Aussicht auf ein schnelles Hilfsprogramm sorgte an den Finanzmärkten für eine freundliche Stimmung. Als sicher geltende Anlagen wie der US-Dollar gerieten dagegen unter Druck. (awp/mc/pg)