Devisen: Eurokurs stabilisiert sich zum US-Dollar – EUR/CHF wenig verändert

Frankfurt – Der Euro hat sich am Mittwoch nach seinen Vortagesverlusten stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0975 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und kostet aktuell 0,9592 nach 0,9596 Franken am Vorabend. Die Gemeinschaftswährung war am Vortag wieder unter die Marke von 0,96 Franken gerutscht. Der Dollar geht derweil zu 0,8741 Franken um nach 0,8758 am Dienstagabend.

Am Dienstag war der Euro im Zuge einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen. Unerwartet schwache Daten von Chinas Aussenhandel hatten die Risikofreude der Anleger gedämpft, wodurch auch der Euro belastet wurde.

Am Morgen gab es erneut schwache Daten aus China, die aber vorerst nicht weiter belasteten. Im Juli waren die chinesischen Verbraucherpreise im Jahresvergleich gesunken. Experten führen den Preisverfall in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt unter anderem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt zurück. (awp/mc/pg)