Devisen: Franken gewinnt über Nacht leicht an Stärke

Zürich – Der US-Dollar hat nach dem erwarteten Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, zum Franken nachgegeben. Vor dem Zinsentscheid am Vorabend hiesiger Zeit hatte er kurzfristig zugelegt und dabei auch die Marke von 0,88 Franken überschritten, dieses Niveau allerdings nicht lange gehalten. Er kostet derzeit mit 0,8766 gar noch etwas weniger als am späten Mittwochabend mit 0,8778.

Der Franken hat dabei auch zum Euro im Vorfeld des SNB-Zinsentscheids am Donnerstag leicht an Stärke zugelegt. Am frühen Morgen wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9550 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 0,9573.

Der Euro wird gleichzeitig auch zum Dollar minim an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0896 nach 1,0906 am Vorabend gehandelt. (awp/mc/ps)