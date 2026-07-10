Devisen: Franken schwächt sich wieder leicht ab

Zürich – Der Franken hat sich nach seinem Zwischenhoch über Nacht am Freitagvormittag wieder abgeschwächt. So ist der US-Dollar auf 0,8065 von 0,08048 am Morgen angestiegen und der Euro auf 0,9220 von 0,9206. Beide Währungen stehen damit in etwa wieder gleich wie am Donnerstagabend. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich bei 1,1432 ziemlich stabil.

Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich lieferten am Morgen keine Impulse. So brachten die zweiten Schätzungen für die Entwicklung der Konsumentenpreise im Juni keine Überraschungen.

Im Blick behalten die Akteure an den Finanzmärkten die Ölpreise, die im Wochenverlauf wegen der abermaligen Eskalation im Iran-Krieg zulegten, mittlerweile aber wieder auf unter 76 Dollar zurückgefallen sind. So gibt es Hoffnung, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran doch nicht zu einer erneuten Schliessung der Strasse von Hormus führen wird, die ein Nadelöhr des globalen Ölhandels ist. (awp/mc/pg)