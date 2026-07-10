Helveteq ernennt Frédéric Taesch zum Chief Executive Officer

Pfäffikon – Die Helveteq AG hat die Ernennung von Frédéric Taesch zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. August 2026 bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Cosimo Donati an, der sein Amt niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, dem Unternehmen aber als Senior Advisor erhalten bleibt.

Taesch rückt aus seiner bisherigen Funktion als Chief Operating Officer an die Spitze. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Investment Banking mit: Stationen im Aktienderivatehandel in Paris und Hongkong bei Citi, HSBC und Natixis sowie anschliessend im Bereich Structured Finance und Verbriefung in Zürich. Seinen Master in Management absolvierte er an der Audencia Business School in Frankreich. In sämtliche auf der Plattform umgesetzten Mandate war er eng eingebunden. Als Chief Operating Officer gehörte Taesch der Geschäftsleitung von Helveteq an und übernimmt nun die Führung eines Geschäfts, das er von innen bestens kennt.

«Helveteq ist dazu da, Ideen investierbar zu machen», sagte Frédéric Taesch. «Asset Manager, Sponsoren und Originatoren kommen zu uns, um aus einer Strategie ein investierbares Produkt zu machen – sie bringen den Vermögenswert und die Idee ein, und wir strukturieren und begeben das Produkt nach Schweizer Recht. Mein Fokus liegt darauf, genau das zu skalieren: derselbe Schweizer Rechtsrahmen, vollständig besicherte Produkte und eine offenlegungsbasierte Dokumentation – für mehr Anlageklassen und mehr Partner.»

Unter der Führung von Cosimo Donati hat Helveteq seine Plattform als unabhängiger Schweizer Emittent von Anlageprodukten ausgebaut. Gestützt auf seine umfassende Erfahrung in Private Markets sowie im Aufbau und in der Skalierung von Technologieunternehmen erweiterte er das Programm um die Verbriefung von Immobilien und Private Equity und vergrösserte die Bandbreite der Anlageklassen. Cosimo Donati sagte: «Es war zutiefst erfüllend, Helveteq aufzubauen und zu führen, und ich bin stolz auf das, was das Team erreicht hat.»

«Frédéric hat die Produkte der Plattform von innen heraus konzipiert, und er bringt genau das mit, worauf es für das nächste Kapitel von Helveteq ankommt: kompromisslose Qualität bei jeder Emission und den Ehrgeiz, das Programm auf neue Anlageklassen und Märkte auszuweiten», sagte Roger Studer, Verwaltungsratspräsident. «Ich freue mich sehr, dass er die Führung übernimmt, und danke Cosimo für die herausragende Führungsarbeit und die Überzeugung, mit der er das Unternehmen zum Wachstum geführt hat. Wir freuen uns, dass er dem Unternehmen als Senior Advisor eng verbunden bleibt.» (Helvetec/mc/hfu)