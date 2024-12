Devisen: Geringe Kursänderungen über die Weihnachtsfeiertage

Zürich – Die wichtigsten Kurse im Devisenhandel haben sich über die Weihnachtsfeiertage wenig bewegt. Dafür hätten sowohl die Akteure als auch Konjunkturzahlen gefehlt, heisst es am Markt.

Das Euro/Franken-Paar notierte am frühen Freitagmorgen bei 0,9367 und damit praktisch auf dem gleichen Stand wie am Nachmittag des 24. Dezember (0,9365). Und auch beim Dollar/Franken-Paar halten sich die Änderungen in Grenzen: Aktuell wird es zu 0,8997 gehandelt nach 0,9008 an Heiligabend. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil aktuell 1,0411 nach 1,0396 vor knapp 3 Tagen.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es zuletzt kaum. Einzig in den USA wurde am Donnerstag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der vergangenen Woche veröffentlicht. Diese waren überraschend leicht gesunken, während Ökonomen im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. In Europa wurden dagegen feiertagsbedingt keine Daten veröffentlicht. Im Tagesverlauf werden einzig am Nachmittag die Angaben zu den US-Lagerbeständen erwartet. (awp/mc/pg)