Devisen: Euro legt nach Ifo-Index in Deutschland zu

Zürich – Der Euro hat am Mittwochvormittag zugelegt, gestützt von einem etwas aufgehellten Geschäftsklima in Deutschland. Zum Franken hat der Euro auf derzeit 0,9551 angezogen, von 0,9537 im frühen Geschäft. Zum US-Dollar hat der Euro mit 1,0818 gegenüber 1,0797 die Schwelle von 1,08 wieder überschritten.

Der Franken zeigt sich derweil zum Dollar mit 0,8830 praktisch unverändert.

Ökonomen hatten für den Ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland eine Aufhellung im nun eingetroffenen Mass prognostiziert. Dafür seien nicht zuletzt auch die milliardenschweren Investitionspläne der künftigen Bundesregierung in Infrastruktur, Klima und Verteidigung verantwortlich, heisst es in Marktkreisen.

«Die Frühlingsgefühle in der deutschen Industrie erwachen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat nach einer Stabilisierung zu Jahresbeginn deutlich Fahrt aufgenommen», kommentiert ein Händler. (awp/mc/ps)