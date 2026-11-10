Devisen: Kaum Bewegung vor US-Inflationsdaten

Zürich – Am Devisenmarkt ist es in der Nacht auf Dienstag ruhig geblieben. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten für Oktober, die am Nachmittag neue Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed liefern könnten.

Der Dollar kostet am frühen Morgen 0,8189 Franken und bewegt sich damit weiterhin in einer engen Spanne. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9195 auf der Stelle. Gegenüber dem Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1227 ebenfalls nahezu unverändert.

Für neue Impulse könnten die US-Konsumentenpreise sorgen. An den Terminmärkten wird derzeit eine Zinserhöhung des Fed um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent eingepreist. Eine überraschend tiefe Teuerung könnte diese Erwartungen dämpfen und den Dollar belasten, heisst es am Markt. Höhere Inflationswerte dürften dagegen die Aussicht auf einen Zinsschritt weiter festigen.

Etwas Entlastung zeichnet sich derweil am Ölmarkt ab. Der Preis für ein Fass Brent gibt um ein weiteres Prozent auf 91,22 Dollar nach. Der anhaltende Rückgang könnte dazu beitragen, den Inflationsdruck in den kommenden Monaten zu lindern. (awp/mc/ps)