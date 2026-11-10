Chinas Handelsüberschuss knackt erneut die Billion-Schwelle

Peking – Zum zweiten Mal in Folge hat Chinas Handelsüberschuss die Grenze von einer Billion US-Dollar durchbrochen und ist damit weiter auf Kurs, den Wert des Vorjahres zu übertreffen. Wie die chinesische Zollbehörde mitteilte, betrug der Überschuss in US-Dollar berechnet Stand Oktober rund 1,04 Billionen US-Dollar (etwa 927 Milliarden Euro). Auch Deutschlands Handelsdefizit mit der Volksrepublik dürfte damit weiter steigen.

Exporte und Importe nach Wert berechnet überstiegen jeweils erneut die Erwartungen von Analysten. Die Ausfuhren stiegen den Zolldaten zufolge im Oktober gegenüber Vorjahr um 35,2 Prozent. Die Einfuhren erreichten im selben Vergleichszeitraum ein Plus von 41,6 Prozent. Trotz des höchsten Importzuwachses seit 2021 lag der Überschuss im Oktober bei rund 105 Milliarden US-Dollar (fast 94 Milliarden Euro).

Ein Treiber für die konstant hohen Ausfuhren ist der Boom um Künstliche Intelligenz, der im Ausland für eine beständige Nachfrage nach Technologiegütern und Elektroprodukten für den KI-Ausbau aus China sorgt. Das starke Importwachstum ging auf gestiegene Preise für Rohstoffimporte wie Öl zurück. Aber auch Hightech-Produkte trieben das Wachstum. Dies deute darauf hin, dass China im anhaltenden Tech-Wettrennen weiter viel ausgebe, schrieb ING-Bank-Analyst Lynn Song.

Exporte nach Deutschland hoch

Schon im vergangenen Jahr erreichte China ein Rekord-Handelsüberschuss von 1,2 Billionen US-Dollar. Die Entwicklung in diesem Jahr dürfte bei den Handelspartnern weiter für Verstimmung sorgen. Nach Deutschland und Europa exportierte China im Oktober 33,5 Prozent beziehungsweise 24,4 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr und fuhr dagegen 2,6 Prozent beziehungsweise 4,2 Prozent weniger ein.

Für deutsche Firmen in China, die von dort Drittmärkte bedienen, bedeutet Pekings stärkere Exportorientierung aus Sicht der Auslandshandelskammer (AHK) mehr Wettbewerbsdruck in ausländischen Märkten. «Gleichzeitig eröffnet sie ihnen Chancen, etwa wenn sie chinesische Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion als Technologie-, Produkt- oder Dienstleistungspartner begleiten», sagte der Chef der AHK in Ostchina, Michael Kern.

Mehr Importe aus den USA vor wichtigem Treffen

Anders verlief der Handel mit den USA. Dorthin exportierte die Volksrepublik 32,9 Prozent mehr und importierte 35 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt pausieren derzeit ihren Handelsstreit. In der kommenden Woche könnten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen.

Am Freitag mahnte US-Finanzminister Scott Bessent in einem Telefonat mit dem für Handelspolitik zuständigen chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng, Zusagen einzuhalten. Vor etwas mehr als einem Jahr pausierten Trump und Xi den Zollstreit und trafen Zusagen im beiderseitigen Handel. Berichten zufolge liefert China den USA aber zum Beispiel nicht die gesamte versprochene Menge an seltenen Erden.

Chinas Auto-Export boomt

Derweil diskutiert Brüssel über Handelsinstrumente, um bestimmte EU-Branchen vor marktverzerrenden Billigimporten aus China zu schützen. Anfang Oktober einigten sich beide Seiten, Importe von Hybridfahrzeugen aus China zu drosseln. Die Begrenzung gilt allerdings noch nicht, weshalb derzeit Hersteller versuchen dürften, ihre Autos noch vor Inkrafttreten der neuen Regelung nach Europa zu exportieren.

Chinas Auto-Exporte steigen seit Monaten rasant, während im Inland immer weniger Wagen verkauft werden. Der Pkw-Verband CPCA sprach am Montag in seiner Oktober-Statistik von einem Zuwachs von 68,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Ausfuhren sogenannter neuer Energie-Fahrzeuge, worunter hybride und vollelektrische Wagen fallen, sprangen um 144,7 Prozent an.

Preise im Fokus

Die Kommunistische Partei will 2026 ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5 Prozent erreichen. Sie setzt dafür auch auf die Nachfrage im Ausland und damit Exporte, die Chinas Wirtschaft antreiben. China hilft dafür die Preisentwicklung: Im Oktober stieg die Inflation wegen gesunkener Lebensmittelpreise um 0,7 Prozent zum Vorjahr und damit schwächer als erwartet.

Parallel hatten den Statistikern zufolge global höhere Energiepreise den rasanten Anstieg der Erzeugerpreise von 5,7 Prozent begünstigt. China überwindet augenscheinlich den jahrelangen Deflationsdruck. Doch laut Experten hält dieser unterschwellig an und wird durch die gestiegenen Energiekosten als Folge des Irankriegs überschattet.

Konsumvertrauen erschüttert

Hinter der niedrigen Inflation steckt auch der schwache Konsum in China. Durch die seit Jahren wabernde Immobilienkrise sind Wohnungen im Wert gesunken, was auf das Vertrauen der Eigenheimbesitzer drückt. Zudem ist die Jugendarbeitslosigkeit weiter hoch und betrug im September 18 Prozent unter den Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Der Druck im Arbeitsmarkt bleibt gross, während sich Sorgen breit machen, KI könnte Stellen für Berufsanfänger ersetzen.

Ein weiterer Vertrauensdämpfer war die jüngste Talfahrt an den chinesischen Aktienmärkten. Vor allem Techwerte standen seit Juli unter Druck. Peking kündigte jüngst Stabilisierungsmassnahmen an, um etwa Aktienrückkäufe attraktiver zu machen. Mit dem sogenannten «Nationalteam» aus staatlich gestützten Investmentfirmen pumpte Peking zudem laut Medienberichten Geld in Fonds, um die Märkte zu stärken. (awp/mc/ps)