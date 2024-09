Devisen: Kurs des US-Dollars stabilisiert sich weiter

Zürich – Der Kurs des US-Dollars hat sich über das Wochenende gegenüber dem Euro und dem Franken weiter stabilisiert. Nachdem die US-Währung davor über Tage wegen der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA an Wert eingebüsst hatte, steht es am Montagmorgen wie schon grösstenteils am Freitag bei der Marke von 0,85 Franken.

Konkret notiert das Duo USD/CHF aktuell bei 0,8499, nachdem es am letzten Donnerstag noch auf ein Jahrestief von 0,8398 abgestürzt war.

Ähnlich ist die Entwicklung beim Währungspaar EUR/USD, das nun mit 1,1052 auch wieder klar unter dem Jahreshoch von gut 1,12 steht. Der EUR/CHF-Kurs ist derweil mit 0,9395 wenig verändert.

In den Fokus rückt nun der nächste Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag. Denn die Spekulationen, ob der erste Zinsschritt in den USA seit längerem moderate 25 Basispunkte oder grösser sein wird, bestimmen weiterhin den Diskurs am Devisenmarkt.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, etwa das im zweiten Quartal stärker als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum oder auch die auf Wochenbasis leicht rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, deuteten zuletzt eher auf einen kleineren Zinsschritt hin – was dem Dollar etwas Auftrieb gab.

Am Berichtstag wird in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Und auch in Europa stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. (awp/mc/pg)