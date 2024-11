Devisen: Leichte Beruhigung nach turbulentem Vortag

Zürich – An den Devisenmärkten haben sich die Gemüter am Mittwochmorgen etwas beruhigt. Am Vortag kam es insbesondere für den Euro zu teils deutlichen Schwankungen, nachdem Sorgen um eine Eskalation im Ukraine-Krieg für einen Anstieg der Risikoaversion sorgten.

In der Nacht legte der Euro nun wieder etwas zu. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9362 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9352 Franken gehandelt, zeitweise näherte er sich der Marke von 0,93 noch deutlicher an.

Auch der Dollar machte gegen den Franken wieder etwas an Boden gut und stieg auf 0,8843 nach 0,8828 am Vorabend. Der Euro fand mit 1,0589 US-Dollar wieder auf das Niveau von Dienstagmorgen zurück. (awp/mc/pg)