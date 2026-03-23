Devisen: Dollar profitiert von Unsicherheit und legt weiter zu

Zürich – Der US-Dollar legt am Montag weiter zu. Die US-Währung profitiert als Krisenwährung von der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten nach den neuesten Ereignissen im Iran-Krieg.

Am Mittag wurde der Dollar bei 0,7933 Franken gehandelt, nach 0,7902 Franken im asiatisch geprägten Handel am Morgen. Auch zur europäischen Gemeinschaftswährung legte die US-Währung zu: Aktuell kostet ein Euro 1,1488 Dollar nach 1,1525 Dollar im frühen Handel. Das Euro-Franken-Paar bewegt sich mit Kursen um 0,9114 kaum.

In der Nacht zum Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump mit der Zerstörung von Energieanlagen im Iran gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Strasse von Hormus vollständig und «ohne Drohungen» öffnen. Der Iran reagierte unmittelbar und drohte mit der vollständigen Schliessung der Strasse von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen sollten.

Wenig überraschend hat der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, vor der womöglich schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten gewarnt. Vor diesem Hintergrund bleibt die Stimmung an den Märkten getrübt.

Am Nachmittag stehen mit dem Chicago Fed Nat Activity Index, den US-Bauinvestitionen und dem Konsumentenvertrauen im Euroraum noch einige Makrodaten an, die laut Händlern etwas Bewegung in den Markt bringen könnten. (awp/mc/pg)