Devisen: Ruhiges Geschäft vor SNB-Zinsentscheidung

Zürich – Das Geschäft am Devisenhandel verläuft am Donnerstagmorgen in ruhigen Bahnen. Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9288 mehr oder weniger auf der Stelle tritt im Vergleich zum Vorabend, hat der US-Dollar zum Franken leicht an Wert verloren und wird aktuell zu 0,8839 Franken nach 0,8849 am Vorabend gehandelt. Derweil notiert der Euro zum Dollar mit 1,0507 etwas höher als am Mittwochabend mit 1,0492.

Vor den Zinsbeschlüssen der SNB um 9.30 Uhr und der EZB um 14.15 Uhr hielten sich die Händler bedeckt, heisst es am Markt. Die Meinungen seien gemacht und die Positionen bezogen, meint ein Händler. Grossmehrheitlich wird von Ökonomen eine Zinssenkung um jeweils 25 Basispunkte erwartet. Einzelne wenige erwarten bei der SNB auch einen etwas grösseren Schritt von 50 BP.

«Wir tendieren heute erneut zu einem kleineren Zinsschritt», kommentiert die Commerzbank. Zwar habe der neue SNB-Chef Martin Schlegel vor kurzem verdeutlicht, dass die SNB notfalls auch bereit wäre, wieder Negativzinsen einzuführen. «Wir denken aber nicht, dass dies auf absehbare Zeit notwendig ist.» Neben der Zinsentscheidung stünden daher die neuen Inflationsprognosen im Fokus. Je nachdem, ob und wie stark die Notenbank diese heute nach unten nehme, könnte der Franken heute unter Druck geraten, heisst es weiter. (awp/mc/ps)