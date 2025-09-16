Devisen: Seitwärts vor Fed-Zinsentscheid

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Dienstag kaum bewegt. Vor der morgigen Fed-Zinsentscheidung herrscht am Markt Zurückhaltung.

Allgemein ist eine Senkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bereits eingepreist. Einige Marktteilnehmer hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt. Wichtig sei auch die Frage, ob es Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung geben wird.

Sowohl das Euro/Franken-Paar (0,9347) als auch US-Dollar/Franken (0,7935) bewegen sich am frühen Morgen im Vergleich zum Vorabend kaum von der Stelle. Auch hat sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar in dieser Zeit kaum verändert, wie ein Kursniveau von 1,1779 zeigt. (awp/mc/ps)