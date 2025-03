Devisen: Sichere Häfen gesucht

Zürich – Die US-Zollpolitik sorgt bei den Anlegern für Verunsicherung und belastet die Finanzmärkte. Am Devisenmarkt ist denn auch eine gewisse Präferenz für schere Häfen wie den Schweizer Franken oder den japanischen Yen zu beobachten.

Vor allem die Sorge, dass die von US-Präsident Donald Trump für den 2. April angekündigten Zölle das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und die Inflation wieder anheizen werden, belaste. Hinzu komme ein Mangel an Klarheit darüber, welche Zölle genau eingeführt werden. «Das eine Wort, das ich immer wieder höre, ist Unsicherheit», sagt ein Stratege.

Das Euro/Franken-Paar notiert mit 0,9528 etwas tiefer als am Freitagabend. Der US-Dollar ist mit 0,8790 Franken wieder unter die Marke von 88 Rappen gerutscht und auch gegenüber dem Euro tendiert er mit 1,0840 etwas schwächer.

Neben dem Franken sei auch der japanische Yen in diesem Umfeld verstärkt gesucht, heisst es im Handel. «Die Stimmung war schon vor der Ankündigung der US-Zölle am Mittwoch fragil genug, aber Präsident Trump verstärkte sie noch, als er Reportern sagte, dass die Zölle für alle Länder gelten würden und nicht nur für ein paar ausgewählte», heisst es in einem Kommentar. (awp/mc/ps)