Devisen: Starker Franken – Euro und Dollar auf Rekordtief

Novartis kündigt Milliarden-Investitionen in den USA an

Der Pharmakonzern Novartis will in den USA in den nächsten fünf Jahren insgesamt 23 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung investieren. Er dürfte damit auch auf die Zolldrohungen der US-Regierung unter Donald Trump reagieren.