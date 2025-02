Devisen: US-Dollar gewinnt etwas Terrain zu Franken und Euro

Zürich – Am Donnerstagmorgen steht der US-Dollar mit leichten Gewinnen gegenüber dem Franken und Euro im Fokus. So notiert das Dollar/Frankenpaar am Morgen bei 0,9030 nach 0,9011 am Vorabend. Auch zum Euro hat der Dollar etwas aufgeholt. Das Paar bewegt sich mit aktuell 1,0388 (Vorabend 1,0407) weiterhin in einer engen Spanne um die 1,04er Marke. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9381 mehr oder weniger auf der Stelle.

Erst im weiteren Handelsverlauf stehen Daten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Dazu zählen etwa die wöchentlichen US-Arbeitsmarktzahlen. Nachdem die AP-Daten am Vortag bereits besser als erwartet ausgefallen waren. Sie alle dienen den Investoren als erste Indikationen auf den zum morgigen Wochenschluss erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht.

Wie die Helaba in ihrem Morgenkommentar schreibt, hätten die zuletzt veröffentlichten Stimmungsindikatoren gezeigt, dass die USA weiterhin auf Wachstumskurs seien. Auch der Arbeitsmarkt ist in einer soliden Verfassung. «Die Erstanträge weisen ein sehr niedriges Niveau auf, daher gibt es keinen Hinweis auf eine nennenswerte Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus», heisst es in dem Kommentar.

Die Arbeitsmarktdaten sind ein wichtiger Eckpfeiler für die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheiden. «Insgesamt dürfte sich die US-Notenbank aber darin bestärkt sehen, bezüglich Zinsänderungen eine ruhige Hand zu bewahren», heisst es bei der Helaba. (awp/mc/ps)