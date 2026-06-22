Devisen: Wenig Bewegung – Investoren warten auf Nahost-News

Zürich – Die wichtigsten Devisenpaare bewegen sich zum Wochenstart kaum von der Stelle. Damit kann der US-Dollar seine jüngsten Gewinne verteidigen. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wurden zwar am Wochenende fortgeführt, wirklich klarer ist die Lage allerdings nicht, heisst es im Handel. Investoren warteten nun ab.

Das Dollar/Franken-Paar kostet mit aktuell 0,8074 in etwa so viel wie am Morgen. Auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1458 kaum verändert. Ebenso bewegt sich das Euro/Franken-Paar mit 0,9251 kaum von der Stelle.

Zuletzt hatte der US-Dollar etwas hinzugewonnen. Am Markt wird das vor allem mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den begleitenden Kommentaren von der Medienkonferenz begründet. Der Fokus auf die anhaltend hohe Inflation hat am Markt die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung in den USA geschürt und damit dem Dollar den Rücken gestärkt und den Euro entsprechend belastet.

Die EZB wiederum hatte bereits eine Woche zuvor die Zinsen erhöht. Damit hat sich die Zinsdifferenz zur Schweiz erhöht, was dem Euro gegenüber dem Franken eine gewisse Attraktivität verliehen hat. Sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro hat der Franken in den letzten Tagen etwas Terrain eingebüsst. (awp/mc/pg)