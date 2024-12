Devisen: US-Dollar zeigt sich zum Wochenstart etwas fester zu Franken und Euro

Zürich – Zum Wochenstart legt der US-Dollar leicht zu. So notiert er zum Franken bei 0,8801 nach 0,8788 am Freitagabend. Auch zum Euro hat er etwas hinzugewonnen, wie der aktuelle Stand des Euro/Dollar-Paares von 1,0541 nach 1,0556 vor dem Wochenende zeigt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar mit 0,9276 auf der Stelle.

In den kommenden zwei Wochen stehen neben wichtigen Daten wie etwa der US-Inflation die letzten Zinsentscheide der führenden Notenbanken in diesem Jahr an. In dieser Woche werden die EZB und die SNB ihre Schritte kommunizieren, bevor in der kommenden Woche dann das Fed folgt.

«Von den Zentralbanken, die diese Woche tagen, wird erwartet, dass die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird», sagt ein Händler. Die SNB könnte um 50 Basispunkte senken. Bei den hiesigen Währungshütern sei vor allem auch die Frage interessant, ob und wie stark sie am Devisenmarkt interveniert habe, so der Händler weiter.

Insgesamt habe sich der Devisenmarkt zuletzt allerdings eher zurückhaltend gezeigt, schreiben die Experten von Capital Economics. (awp/mc/ps)