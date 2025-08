Devisen: USD/CHF nähert sich 81-Rappen-Marke

Zürich – Der US-Dollar setzt seine Erholung am Dienstagmorgen fort. Dabei nähert sich das Dollar/Franken-Paar bei einem Stand von 0,8096 der 81-Rappen-Marke wieder an, unter die es vergangene Woche gefallen war. Auch das Euro/Dollar-Paar zeugt mit 1,1554 von einer weiteren Erholung des US-Dollar. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9354 auf der Stelle.

Der US-Dollar war am vergangenen Freitag nach einem enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Mit den schwachen Daten nehmen nun aber die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in den USA im September wieder zu und der Greenback erholt sich. «Nach den US-Jobdaten sieht es mehr denn je nach Zinssenkungen durch das Fed aus», schreibt die Commerzbank in einem Kommentar. (awp/mc/ps)