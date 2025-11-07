Devisen: USD/CHF weiter unter 81 Rappen

Zürich – Der US-Dollar hat sich in der Nacht auf Freitag stabilisiert. Im frühen Handel kostet der Greenback 0,8078 Franken und damit etwas mehr als am Vorabend (0,8067). Noch am Mittwoch notierte er klar über der Marke von 81 Rappen.

Derweil wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1532 gehandelt nach 1,1547 am Vortag. Damit hat sich der Dollar auch zum Euro stabilisiert. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9315 dagegen mehr oder weniger auf der Stelle.

Damit könnte die Korrekturphase der US-Währung abgeschlossen sein. Diese hatte zuletzt von den geringeren Zinssenkungserwartungen profitiert. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte diese auf der jüngsten FOMC-Sitzung klar gedämpft.

Derzeit wird die Entwicklung an den Devisenmärkten allerdings stark beeinträchtigt, denn wichtige Impulse fehlen. Aufgrund des nach wie vor anhaltenden US-Shutdowns werden wichtige Wirtschaftsdaten nicht veröffentlicht. Auch der eigentlich heute Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht dürfte wohl erneut nicht publiziert werden.

Für die Zinsentwicklung spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Daten, die eine rapide Verschlechterung der Beschäftigungsentwicklung andeuten, erhöhen die Chancen für schnelle Zinssenkungen, heisst es bei der Commerzbank. (awp/mc/pg)