Devisen: Wenig Bewegung am Devisenmarkt über Nacht – EUR/USD weiter über 1,08

Zürich – Das Geschehen am Devisenmarkt verläuft am Dienstagmorgen in engen Bandbreiten. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9357 mehr oder weniger auf der Stelle (Vorabend 0,9354).

Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich über Nacht kaum bewegt und wird aktuell zu 0,8656 gehandelt (Vorabend 0,8649). Das Euro/Dollar-Paar notiert derweil mit 1,0807 (Vorabend 1,0815) weiter knapp über der 1,08er-Marke.

Laut Händlern fehlen Impulse. Dies könnte sich allerdings bald ändern, denn es werden einige wichtige Wirtschaftsdaten erwartet. Darunter sind Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA im dritten Quartal, zur Preisentwicklung in der Eurozone, den USA und auch der Schweiz sowie der US-Arbeitsmarktbericht. Zudem finden in einer Woche die US-Präsidentschaftswahlen statt.

Die Wahlen in den USA könnten zu Beginn der kommenden Woche zu erhöhter Volatilität führen, heisst es in einem Kommentar der Valiant Bank. «Ein Wahlsieg von Donald Trump könnte dem Dollar wegen dessen inflationstreibenden Absichten Schub verleihen, während ein Sieg von Kamala Harris wohl Einsprachen, Klagen und vereinzelt Unruhen zur Folge haben dürfte.» Die daraus resultierende Unsicherheit würde den Dollar belasten, so die Experten. (awp/mc/ps)