Devisen: Wenig Bewegung nach datenreichen Tagen

Zürich – Nach den ereignisreichen Vortagen geht es an den Devisenmärkten zum Wochenschluss eher ruhig zu. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9420 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht gegenüber dem Franken leicht ab und wird zurzeit bei 0,8498 Franken gehandelt. Das zeigt sich auch beim Euro/Dollar-Paar, das mit 1,1084 ein wenig höher als am Vorabend (1,1061) notiert.

Zum Wochenschluss stehen nur wenige wichtige Daten auf der Agenda. In der Eurozone steht am Morgen die Industrieproduktion auf der Agenda. Sie werde die geldpolitische Lockerung der EZB vom gestrigen Donnerstag als angemessen bestätigen, heisst es in einem Morgenkommentar der Helaba. Die EZB hatte am gestrigen Donnerstag den als Leitzins fungierenden Einlagensatz um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent reduziert und den Haupt- und Spitzenrefinanzierungssatz um jeweils 60 Basispunkte.

In den USA richten sich die Blicke im Handelsverlauf dann auf die Verbraucherumfrage der Uni Michigan. Laut Helaba sollte ein noch immer solider Arbeitsmarkt und deutlich gesunkene Energiepreise, die zum Rückgang der Inflation beigetragen haben, die Laune der US-Amerikaner positiv beeinflusst haben. (awp/mc/pg)