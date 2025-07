Devisen: Wenig Bewegung über Nacht – Fokus auf FOMC

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kursausschläge in der Nacht auf Mittwoch in Grenzen gehalten. Der US-Dollar konnte seine Gewinne zum Euro mehr oder weniger halten und wird aktuell zu 1,1555 Dollar nach 1,1551 am Vorabend gehandelt.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls kaum von der Stelle und kostet 0,8052 nach 0,8055 am Dienstagabend. Derweil notiert auch die Gemeinschaftswährung mit 0,9306 Franken nach 0,9304 kaum verändert.

Der Dollar hatte zuletzt von der Einigung der USA mit der EU im Zollstreit profitiert. Die Finanzmärkte reagierten zum Wochenauftakt mit Ernüchterung auf das Abkommen. «Angesichts der Einseitigkeit kann die Schwäche des Euro gegenüber dem Dollar kaum überraschen», hiess es.

Nun blickten die Marktteilnehmer der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend entgegen. Die meisten Beobachter glauben, dass die US-Notenbank aufgrund der jüngsten US-Konjunkturzahlen ihren Leitzins vorerst unverändert lässt und erst im September senkt.

Im Markt richtet sich der Fokus auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell angesichts der aktuellen Spannungen zwischen dem Notenbankchef und US-Präsident Donald Trump rund um die Zinspolitik.

Vor der Zinsentscheidung werden noch wichtige US-Konjunkturdaten wie das BIP, die Inflation und der Juli-Arbeitsmarktbericht der privaten Agentur ADP veröffentlicht. (awp/mc/ps)